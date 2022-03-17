Війська РФ обстріляли евакуаційну колону на Київщині, є загиблі

Російські війська з танків обстріляли евакуаційну колону в Київській області, загинули двоє поліцейських.

Про це вдень у четвер, 17 березня, інформує пресслужба Міністерства внутрішній справ України.

“На ділянках Київської області, які тимчасово окуповані, розташована велика кількість лікарень, шкіл та дитячих садків. Щоб врятувати людей від пекла війни, всі органи державної влади намагалися вивезти якомога більшу кількість громадян. Але російські окупанти не давали такої можливості. Під час евакуації людей у Бучанському районі окупанти обстрілювали евакуаційні колони танками. Один поліцейський загинув, ще один поранений. Така ж ситуація склалася і в Ірпені, коли в службовий автомобіль поліції потрапив снаряд “Граду”. Лише зараз вдалося забрати тіло поліцейського”, – сказав начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Очільник поліції Київщини наголосив, що після вдалої атаки ЗСУ на напрямку Ірпінь, Гостомель, Немішаєве був проведений “ефективний артилерійський удар”, який дав змогу просунутись вперед українським військовим, де зараз тривають найактивніші бойові дії.

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