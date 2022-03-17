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В офісі президента оцінили терміни погодження договору з РФ

17/03/2022 16:26

Спірні моменти потенційної угоди між Україною і Російською Федерацією про завершення війни можуть бути узгоджені вже в березні 2022 року.

Про це заявив радник голови офісу президента та член української делегації на переговорах з РФ Михайло Подоляк у інтерв’ю польському виданню Wiadomości WP, опублікованому вдень у четвер, 17 березня.

Зазначається, що погодження договору Росії та України може зайняти від кількох днів до півтора тижня.

Одним із ключових аспектів мирної угоди є негайне припинення вогню та виведення російських військ із територій України.

“Але стратегічно наша держава хоче мати конкретний механізм, який гарантуватиме її безпеку в майбутньому”, – сказав радник глави ОП.

Подоляк додав, що після цього може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна.

“Зустріч Путіна та Зеленського може відбутися після завершення роботи над угодою, можливо, протягом найближчих тижнів”, – сказав він.

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