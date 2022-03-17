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У Києві оголосили підозру чоловіку, що передавав ворогу дані про розміщення підрозділів ЗСУ

17/03/2022 21:13

У Києві правоохоронці повідомили громадянину України про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник передавав ворогу дані про розміщення підрозділів Збройних сил.

Про це ввечері в четвер, 17 березня, інформує пресслужба офісу генерального прокурора.

“За даними слідства, з 24 лютого по 11 березня 2022 року громадянин України на території міста Києва за допомогою створеного ним у месенджері Telegram каналу надавав Російській Федерації, її організаціям та представникам активну допомогу у здійсненні агресивного інформаційного впливу, проведенні деструктивної пропаганди та підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану”, – йдеться в повідомленні.

Використовуючи месенджер, підозрюваний у березні цього року з метою завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України передав представникам іноземної організації інформацію про місце дислокації військової техніки та підрозділів Збройних сил України на території Києва.

Зараз до підозрюваного в порядку статті 615 КПК України застосовано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні (ч. 2 ст. 111 КК України) здійснюється слідчими Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області.

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Україна

У Києві оголосили підозру чоловіку, що передавав ворогу дані про розміщення підрозділів ЗСУ

У Києві правоохоронці повідомили громадянину України про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник передавав ворогу дані про розміщення підрозділів Збройних сил. Про це ввечері в...

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