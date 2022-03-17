У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджені понад 70 будинків

У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені близько 40 багатоповерхових будинків і понад 30 приватних, а вибуховою хвилею вибило близько 1 507 вікон.
Про це повідомлив у четвер, 17 березня, міський голова Ігор Колихаєв.
“У ці дні наші співробітники беруть на облік усі зруйновані та пошкоджені будинки, підраховують збитки, роблять виміри… Ми усе це змінюватимемо за міський та спонсорський бюджети», – сказав мер Херсона.
Мешканців міста він закликав повідомляти про свої збитки місцевій владі.
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