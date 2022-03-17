У Дніпропетровській області збили два ворожі літаки

Над Дніпропетровською областю українські військові збили два ворожі літаки.
Про це повідомило повітряне командування “Схід” у четвер, 17 березня.
“Починаємо ранок з добрих новин, Україно. Вночі над Дніпропетровщиною засобами ППО Повітряних сил знищено два ворожі літаки”, – йдеться в повідомленні.
Інших подробиць події наразі не наводиться.
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