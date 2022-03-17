Розвідка оприлюднила імена окупантів із красноярського зенітно-ракетного полку

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список 270 російських військових із 388-го зенітно-ракетного полку з Красноярського краю, які скоюють воєнні злочини проти України.
Про це вдень у четвер, 17 березня, інформує пресслужба ГУР МОУ.
“Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 388-го зенітно-ракетного полку (військова частина 97646) міста Ачинськ, Красноярський край, що скоюють воєнні злочини проти народу України”, – йдеться в повідомленні.
У розвідці пообіцяли обов’язково продемонструвати агресору як треба знищувати ворога у близькому бою.
Із прізвищами воєнних злочинців з Красноярського краю можна ознайомитися за посиланням.
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