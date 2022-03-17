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Російську ракету збили в Києві над Дарницьким районом, є жертви

17/03/2022 08:18

Українська протиповітряна оборона збила чергову ракету росіян над Дарницьким районом Києва. Внаслідок падіння залишків знищеної ракети сталося руйнування та загоряння багатоповерхівки, є жертви.

Про це вранці в четвер, 17 березня, повідомляє пресслужба ДСНС.

Повідомлення про пожежу та руйнування житлового будинку надійшло до Служби порятунку 101 о 5:02 ранку. За 15 хвилин до цього мешканці Дарницького району на Осокорках чули потужний вибух.

Фото: ДСНС

На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

“По прибуттю рятувальники встановили, що внаслідок падіння залишків збитої ракети, сталося руйнування конструкцій будинку на 16-му та технічному поверсі, а також загоряння у квартирі на 16-му поверсі”, – розповіли в ДСНС.

О 5:49 займання на площі 20 кв. м було ліквідовано.

Надалі проводиться евакуація людей з 11-го та вищих поверхів будинку, аварійно-рятувальні роботи з розбирання конструкцій та пошуку людей.

За попередньою інформацією, на місці евакуйовано 30 осіб, з яких троє постраждало. Загинула одна особа. Інформація про жертви уточнюється.

На місці задіяно десять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 60 чоловік особового складу.

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