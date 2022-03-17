Російські ракети влучили у три кораблі під прапором Панами

Російські ракети вразили три кораблі під панамським прапором у Чорному морі після вторгнення Росії в Україну минулого місяця.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Панамське морське управління.
Одне судно затонуло, йдеться в заяві морського управління, але жертв немає. Двоє інших залишаються на плаву з пошкодженнями.
“Ми знаємо, що у нас було три кораблі, які були атаковані російськими ракетами, але екіпаж у безпеці, ми отримали матеріальні збитки”, – сказав Норіель Арауз, адміністратор Панамського морського управління (AMP).
Трьома постраждалими кораблями були Namura Queen, Lord Nelson і Helt. AMP не вказав дати, коли кораблі були уражені.
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