Платіжна система PayPal почала працювати в Україні

Електронна платіжна система PayPal нарешті прийшла в Україну.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти. Підв’язуйте ваші картки Visa та Mastercard і користуйтеся вже зараз”, – написав він у Telegram.

Міністр також подякував команді PayPal, що так швидко відреагувала на прохання Мінцифри і підтримує українців під час війни.

Після початку війни Росії з Україною та запровадження численних санкцій проти РФ компанія PayPal 5 березня 2022 року заявила, що йде з російського ринку, і з 18 березня всі електронні гаманці росіян будуть заблоковані.

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