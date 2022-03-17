“Ми не зацікавлені вплутуватися в третю світову війну”: Білий дім про безпілотну зону над Україною

Речниця Білого дому Джен Псакі. Фото: ЕРА

У Білому домі, коментуючи можливість встановлення над Україною режиму безпольотної зони, заявили, що США не хочуть вплутуватися у третю світову війну.

Речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу зазначила, що відмова Вашингтона пов’язана з інтересами національної безпеки США.

“Як ми говорили раніше: безполітна зона вимагатиме від нас і НАТО потенційно збивати російські літаки. Ми не зацікавлені в тому, щоб вплутуватися в третю світову війну”, — сказала вона.

При цьому Псакі уточнила, що США не бачать різниці між гуманітарною та військовою безпольотними зонами над Україною, оскільки обидва варіанти призведуть до подальшої ескалації конфлікту.

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