“Ми не зацікавлені вплутуватися в третю світову війну”: Білий дім про безпілотну зону над Україною

У Білому домі, коментуючи можливість встановлення над Україною режиму безпольотної зони, заявили, що США не хочуть вплутуватися у третю світову війну.
Речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу зазначила, що відмова Вашингтона пов’язана з інтересами національної безпеки США.
“Як ми говорили раніше: безполітна зона вимагатиме від нас і НАТО потенційно збивати російські літаки. Ми не зацікавлені в тому, щоб вплутуватися в третю світову війну”, — сказала вона.
При цьому Псакі уточнила, що США не бачать різниці між гуманітарною та військовою безпольотними зонами над Україною, оскільки обидва варіанти призведуть до подальшої ескалації конфлікту.
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