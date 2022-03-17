“Кадирівці відступили, вбитих – море, море, море”: перехоплена розмова загарбника під Маріуполем. ВІДЕО

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У Службі безпеки України повідомили, що перехоплені розмови російських військових свідчать про величезні втрати серед війська загарбників.

Про це вдень у четвер, 17 березня, інформує пресцентр СБУ.

“Служба безпеки здобула дані про воєнну тактику росіян: “Отримали піз**лєй від України – сховалися, ще раз отримали – знову сховалися”. І так по колу… Видається, у цієї схеми є незначний недолік – застосовувати її можна доти, доки є кому ховатися”, – ідеться у повідомленні.

Як свідчать перехоплені розмови російських загарбників, які є в розпорядженні СБУ, триватиме це недовго, бо втрати ворога величезні.

“Ось що про це говорить російський загарбник, який зараз перебуває під Маріуполем: “Ховаємося ми нах**. Нас є**шать нах**н. Пі**раси йо**ні говорять: “Все взяли, все взяли”, а нас тут є*уть постійно. Я заї**вся вже бінтувати і кінцівки вантажити. 200-х – море, море, море, просто море. У нас уже МАЗів нема, нах**н”, – зауважили в СБУ.

За повідомленням спецслужби, не рятує ворога навіть присутність загонів кадирівців: “Ці йо**ні кадирівці відступили і все, всім пох**. А ми стоїмо і нам постійно прилітає”.

“Що ж, прийшовши з мечем в Україну, вони самі собі підписали вирок”, – наголосили в СБУ.

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