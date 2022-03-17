На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу Мерефи 21 людина загинула, 25 поранені

У Харківській області правоохоронці розпочали досудове розслідування обстрілу міста Мерефа російськими військовими, внаслідок якого загинула 21 людина, ще 25 були поранені.

Про це вдень у четвер, 17 березня, інформує пресслужба Харківської облпрокуратури.

“За даними слідства, 17 березня 2022 року близько 3:30 ранку військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл м. Мерефи Харківського району, внаслідок чого зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури. Загинула 21 особа. Поранено 25 осіб, 10 з них перебувають у важкому стані. Роботи по розчищенню завалів продовжуються”, – йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) КК України.

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