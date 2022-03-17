Макрон: Франція має бути готова до війни високої інтенсивності в Європі

Президент Франції Еммануель Макрон під час передвиборчого заходу в Парижі заявив, що країні потрібно бути готовою до війни високої інтенсивності, яка може спалахнути в Європі.
У четвер, 17 березня, Макрона цитує Liberation.
У своїй промові Макрон анонсував, що оборонний бюджет Франції у 2025 році складе 50 млрд євро, тоді як нині він становить трохи більше 40 млрд євро.
За його словами, Франції потрібно бути гнучкою на тлі нових типів конфліктів у космосі та кіберпросторі.
Також президент сказав, що хоче “інвестувати в передові технології та посилити інвестиції, щоб бути готовим до війни високої інтенсивності, яка може повернутися на наш континент”, переказує “Європейська правда“.
Він також оголосив про подвоєння кількості резервістів у збройних силах та збільшення чисельності особового складу поліції та жандармерії.
Зауважимо, що напередодні голова комітету з оборони та міжнародних справ французького Сенату Крістіан Камбон казав, що Франція практично не має запасу боєприпасів. Тих, що є, вистачить на 3-4 дні повномасштабних бойових дій.
Вибори президента Франції у 2022 році пройдуть у два тури — 10 та 24 квітня.
Чинний ліберальний президент Еммануель Макрон є лідером гонки, маючи рейтинг понад 30%. Він випереджає ультраправу Марін Ле Пен більш як на 10%.
Макрон регулярно проводить телефонні розмови з президентом РФ Путіним та Володимиром Зеленським, щоб зупинити війну в Україні. Соцопитування демонструють позитивний вплив на його рейтинг посередницьких зусиль Макрона для деескалації ситуації в Україні.
Остання розмова президента Франції, спільно з канцлером ФРН, із Путіним відбулася 12 березня.
Макрон заявив, що і далі продовжить спроби говорити з президентом РФ, попри те, що досі не зміг вплинути на нього.
Показово, що в поведінці та стилі одягу Макрон у цих розмовах наслідує президента України Зеленського.
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