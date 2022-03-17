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Генштаб: окупанти зупинені на всіх напрямках, ворог зазнає дедалі більших втрат

17/03/2022 19:34

Окупаційні війська втратили наступальний потенціал та зупинені на всіх напрямках. Противник має значні проблеми з логістикою, продовжує зазнавати втрат.

Про це ввечері в четвер, 17 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у вечірньому зведенні.

На окремих напрямках здійснює блокування підрозділів Збройних сил України.

“Через те, що ворог використав майже весь комплект крилатих ракет морського базування “Калібр” та оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер” під час перших двадцяти діб операції, він продовжує завдання ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії”, – йдеться в повідомленні.

Із порушенням вимог Міжнародного гуманітарного права російські окупанти продовжують брати в заручники та вбивати цивільних осіб, розстрілювати цивільні автомобілі, перешкоджати руху гуманітарних колон для евакуації населення визначеними та взаємоузгодженими “зеленими коридорами”, використовувати об’єкти цивільної інфраструктури для розміщення озброєння та техніки, вдаватись до мародерства.

Ворог продовжує тримати Українське місто Маріуполь в облозі та перейшов до тотального знищення об’єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та об’єктів життєзабезпечення, чим створює передумови для поглиблення гуманітарної кризи у місті.

Для залякування цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях загарбники вдаються до викрадень та затримань представників органів державної влади і місцевого самоврядування.

Крім підрозділів російських збройних сил у Херсонській області зафіксовано перебування співробітників поліції Краснодарського краю та тимчасово окупованого росіянами Криму.

Оперативні групи ФСБ здійснюють каральні функції. Ворогом проводиться агітація щодо залучення місцевого населення до так званої “поліції”.

“За наявною інформацією, у зв’язку з неможливістю якісного комплектування угруповання окупаційних військ, з 20 березня цього року на тимчасово окупованих територіях Донецької області розпочинається чергова хвиля мобілізації до лав 1-го армійського корпусу”, – повідомили в Генштабі.

Наголошується, що авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії збройних сил РФ зазнали значних втрат. Морально-психологічний стан льотного складу вкрай незадовільний. Продовжуються випадки подання рапортів на звільнення у зв’язку з небажанням брати участь в бойових діях на території України.

Українські захисники завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії у районах міст Харкова та Ізюма.

Втрачено до 30% особового складу, озброєння і військової техніки. Окрім того, підрозділи сил оборони ліквідували командира 3-ї мотострілецької дивізії полковника Ігоря Ніколаєва.

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