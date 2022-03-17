Під Прилуками сили спротиву розбили ворожу групу і здобули трофейний “Ураган”. ФОТО

У Чернігівській області українські захисники відібрали у російських загарбників реактивну систему залпового вогню “Ураган”, ще одну підбили.
Про це інформує пресслужба Оперативного командування “Північ” удень в четвер, 17 березня.
“Під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову групу орків. Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ “Ураган“. Ще одну – підбили”, – йдеться в повідомленні.
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