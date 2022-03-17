У Харкові під час гасіння пожежі на ринку “Барабашово” загинув рятувальник

Фото: Kharkiv today

У Харкові під час гасіння пожежі, що виникла в результаті російських обстрілів на ринку “Барабашово” загинув рятувальник.

Про це ввечері в четвер, 17 березня, повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі.

“Сьогодні героїчно загинув один із наших рятувальників. Вони гасили пожежу на ринку “Барабашово”. Російські війська жорстоко обстріляли цей ринок”, – сказав Терехов.

За інформацією пресслужби ГУ ДСНС у Харківській області, рятувальники виїхали на гасіння пожежі ринку та приватного сектору у Київському районі Харкова. Вогонь швидко поширювався на приватний сектор, розташований впритул до нього.

“Під час гасіння пожежі ворог завдав повторного обстрілу, під час якого отримали численні осколкові поранення двоє рятувальників. Вони були негайно направлені до лікувального закладу. Під час госпіталізації один із рятувальників від отриманих травм загинув”, – йдеться у повідомленні.

17 березня в результаті чергового обстрілу ворожі ракети потрапили в один із найбільших торговельних центрів Харкова, спалахнули торговельні павільйони у різних місцях ринку.

На місці події працює 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та близько ста осіб особового складу ДСНС.

Усі зусилля підрозділів служби порятунку спрямовані на запобігання розповсюдженню полум’я на житловий сектор та інші суміжні об’єкти. Зараз триває ліквідація пожежі.

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