Зеленський у виступі перед Конгресом показав ВІДЕО знищення українських міст і закликав створити новий міжнародний союз U-24

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до Конгресу США, який з цією метою зібрав у середу засідання двох палат – Сенату й Палати представників.

Він укотре наголосив на необхідності “закрити небо” над Україною і закликав створити міжнародне об’єднання держав, яке могло б упродовж 24 годин ефективно реагувати на виникнення збройних конфліктів та катастроф і зберігати людські життя.

“Ми вже стали частиною антивоєнної коаліції. Великої антивоєнної коаліції, яка обʼєднує багато держав, десятки держав. Тих, хто відреагував принципово на рішення президента Путіна, на вторгнення Росії на територію нашої держави”, – наголосив Зеленський у своєму відеозверненні перед Конгресом у середу, 16 березня.

Він підкреслив, що “необхідно йти далі”, щоб створювати нові інструменти, реагувати якомога швидше й ефективно на виникнення війн і конфліктів впродовж 24 годин. Бо хоч людство й створювало подібні інструменти, вони не спрацьовують.

“Пропонуємо створити обʼєднання – U-24, United For Peace. Союз відповідальних держав, які мають силу й совість, щоб зупиняти конфлікти. Негайно, за 24 години надавати всю необхідну допомогу. Якщо треба – то зброю. Якщо треба – то санкції. Гуманітарну підтримку. Політичну підтримку. Фінанси”, – зазначив президент.

Він зауважив, що таке об’єднання могло б надавати допомогу й у разі стихійних лих, техногенних катастроф тощо.

“Якби вже зараз був створений такий союз U-24, я вірю, що вдалося б урятувати тисячі життів. У нашій країні, багатьох інших країнах, які так потребують миру, які зазнали нелюдських руйнувань”, – наголосив Зеленський.

Він наголосив на важливості запровадження над Україною безпольотної зони і знову закликав Захід надати нам винищувачі МіГ-29, якими зможуть керувати українські пілоти.

“Росія перетворила небо на джерело смерті тисяч людей. Російські війська використали тисячі ракет, незліченну кількість ракет, дрони – все це використовується для того, щоб убивати нас із точністю.

Це той жах, з яким Європа не стикалася вже 80 років. І ми просимо відповіді на цей жах, просимо відповіді від усього світу.

Невже ми просимо занадто багато? Ми просимо створення безпольотної зони – щоб Росія не змогла тероризувати наші вільні міста.

Якщо ми не можемо просити про це – от вам альтернатива: ви знаєте, які оборонні системи нам необхідні, С-300. Ви знаєте, як багато залежить на полі бою від можливості використовувати літаки. Потужна авіація має захистити наш народ, нашу свободу, нашу землю. Літаки, які допоможуть Україні, Європі. І ця зброя є, але вона перебуває на землі, а не в українському небі”, – наголосив Зеленський.

А щоб краще достукатися до американців, президент України звернувся до їхньої історичної пам’яті.

“Згадайте Перл-Харбор. Страшний ранок 7 грудня 41-го року. Коли ваше небо було чорним від літаків, що атакували вас. Просто згадайте це.

Згадайте 11 вересня. Страшний день 2001 року, коли зло намагалося перетворити ваші міста на поле битви. Коли були атаковані невинні люди. Атаковані з повітря. Так, як ніхто не чекав. Так, як ви не могли цього зупинити.

Це те, що наша держава переживає щодня і щоночі вже протягом трьох тижнів”, – підкреслив Зеленський.

Він також продемонстрував членам Конгресу відео із шокуючими кадрами знищення російськими військами українських міст та вбивства мирних мешканців.

Повний текст промови президента – тут.

Володимир Зеленський став першим президентом іноземної держави, який виступав перед обома палатами Конгресу під час війни після Вільяма Черчілля.

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