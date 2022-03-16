Залужний під трек “Highway to hell” показав, як ЗСУ палили командний пункт росіян на Київщині

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний показав, як ЗСУ знищили позиції російських окупантів на Київському напрямку.
Відео він поширив на сторінці у ФБ у середу, 16 березня.
“На Київському напрямку наші артилеристи влаштували highway to hell командному пункту і пункту забезпечення 35-ої Армії Східного військового округу ЗС РФ”, – підписане відео з дрона.
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