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Залужний під трек “Highway to hell” показав, як ЗСУ палили командний пункт росіян на Київщині

16/03/2022 21:38

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний показав, як ЗСУ знищили позиції російських окупантів на Київському напрямку.

Відео він поширив на сторінці у ФБ у середу, 16 березня.

“На Київському напрямку наші артилеристи влаштували highway to hell командному пункту і пункту забезпечення 35-ої Армії Східного військового округу ЗС РФ”, – підписане відео з дрона.

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