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Є позитивні новини, і першим їх дізнається ворог на фронті, – Резніков

16/03/2022 20:48

Українське військово-політичне керівництво заявляє, що цілодобово працює на рівні НАТО, ЄС, двосторонньому рівні для посилення оборони. 

Про це у середу, 16 березня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. 

“Складно назвати міністра оборони партнерської країни, з яким би я не говорив за останні дні по телефону чи по відеозвязку. Світ дійсно змінився. Перейдено рубікон. Зараз вільний світ – україноцентричний. І ми робимо все, щоб це відчули наша армія і наш народ”, – написав міністр на ФБ. 

“Ми домовилися не повідомляти про конкретні результати. Хочу лише сказати – позитивні новини є. Першим їх дізнається ворог – на фронті від наших військових”, – додав глава оборонного відомства.

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