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В Ізмаїлі арештували розбійників, які напали та обікрали на переселенців із Миколаївщини

16/03/2022 19:47

Правоохоронці в Ізмаїльському районі Одещини арештували чотирьох нападників, які вчинили розбійний напад на біженців із Миколаївської області.

Про це надвечір 16 березня повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

“За клопотанням прокурорів Ізмаїльської окружної прокуратури затримано та взято під варту чотирьох мешканців Ізмаїльського району, підозрюваних у розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану та незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України)”, – ідеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювані з метою наживи в період воєнного стану напали на двох переселенців з Миколаєва, які були в автомобілі, припаркованому на одній з вулиць міста Ізмаїл.

“Нападники, погрожуючи потерпілим вогнепальною зброєю, витягли їх з салону авто, повалили на землю та почали наносити удари прикладом, а також ногами по голові та іншим частинам тіла, вимагаючи передати їм наявні кошти та цінні речі. Залякуючи застосуванням зброї, підозрювані присвоїли кошти та цінні речі потерпілих на загальну суму понад 800 тис. грн і втекли з місця злочину на їхньому автомобілі”, – розповіли в прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Ізмаїльського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Україна

В Ізмаїлі арештували розбійників, які напали та обікрали на переселенців із Миколаївщини

Правоохоронці в Ізмаїльському районі Одещини арештували чотирьох нападників, які вчинили розбійний напад на біженців із Миколаївської області. Про це надвечір 16 березня повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. “За клопотанням...

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