У Києві внаслідок обстрілу стався обвал у 12-поверхівці. ФОТО

Внаслідок ворожого обстрілу у Києві стався обвал у 12-поверховому житловому будинку у Шевченківському районі.
Про це інформує пресслужба головного управління ДСНС України у Києві
“16 березня о 06:16 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про обвал у житловому будинку, що у Шевченківському районі.
Рятувальники виявили, що внаслідок потрапляння уламків снаряду у 12-поверховий житловий будинок, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверсі, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок”, – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждало дві людини, евакуйовано 37 осіб.
На місці задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 осіб особового складу.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 21 – 16.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!