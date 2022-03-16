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У Києві внаслідок обстрілу стався обвал у 12-поверхівці. ФОТО

16/03/2022 09:29

Внаслідок ворожого обстрілу у Києві стався обвал у 12-поверховому житловому будинку у Шевченківському районі.

Про це інформує пресслужба головного управління ДСНС України у Києві

“16 березня о 06:16 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про обвал у житловому будинку, що у Шевченківському районі.

Рятувальники виявили, що внаслідок потрапляння уламків снаряду у 12-поверховий житловий будинок, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверсі, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок”, – йдеться в повідомленні.

Рятувальники відразу приступили до евакуації мешканців з будівлі та ліквідації окремих осередків пожежі.

Фото: пресслужба ДСНС

За попередньою інформацією, постраждало дві людини, евакуйовано 37 осіб.

Фото: пресслужба ДСНС

На місці задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 осіб особового складу.

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