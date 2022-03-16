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Систему ППО С-300 за ініціативою США Україні може надати Словаччина, – ЗМІ

16/03/2022 22:18

Словаччина попередньо погодилася надати Україні систему протиповітряної оборони С-300 середнього радіусу дії для захисту від авіаударів ЗС РФ.

Як передає “Європейська правда“, про це в середу, 16 березня, повідомив канал CNN із посиланням на три джерела.

Згідно з двома джерелами, Словаччина – один із трьох членів НАТО, у яких є такі пострадянські системи ППО, – хоче отримати гарантії того, що ці системи після передачі Україні будуть замінені негайно західними.

Якщо Братислава надасть свої С-300 Україні, то, можливо, отримає зенітно-ракетний комплекс Patriot американського виробництва.

Німеччина та Нідерланди вже публічно заявили, що спрямовують до Словаччини системи Patriot. Але інтеграція нової комплексної системи ППО в існуючу військову архітектуру країни, а також навчання її військових на “Петріоті” може зайняти час, попередило одне з джерел, знайомих із цим питанням.

Контекст

Нагадаємо, раніше 16 березня президент Володимир Зеленський у виступі в Конгресі США закликав надати Україні системи протиповітряної оборони для боротьби з російськими літаками та ракетами, якщо Захід не хоче запровадити безпольотну зону над Україною.

Після цього президент Джо Байден заявив, що США допоможуть Україні отримати системи протиповітряної оборони великої дальності, не конкретизувавши, які саме.

Раніше телеканал CNN повідомляв, що США та їхні союзники НАТО направляють в Україну кілька зенітно-ракетних комплексів для допомоги в обороні проти російської агресії. Йдеться про радянські комплекси “Оса”, модифікації систем С-300 та переносні зенітно-ракетні комплекси “Стріла-3”.

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