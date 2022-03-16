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Трупи “новобранців” і “добровольців” із Росії спалюють на Донецькому меткомбінаті, – ГУР

16/03/2022 13:58

Ворог використовує Донецький металургійний комбінат для спалення трупів “новобранців” і “добровольців”, які прибули з Росії, щоби приховати реальну кількість загиблих.

Про це вдень у середу, 16 березня, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У тимчасово окупованому Луганську відкрили пункт видачі тіл загиблих “мобілізованих” мешканців окупованих територій у магазині “Копійка”.

Видачею тіл займається так звана “поліція” російської армії. Із документів родичам загиблих видають тільки свідоцтво про смерть і дозвіл на поховання.

Жодних документів де, як і за яких обставин вони загинули, немає.

Родичам пояснюють, що жодних виплат за смерть мобілізованих з так званих “Л/ДНР” не передбачено навіть за наявності російського паспорта. Одночасно родичам офіційно загиблих росіян обіцяно виплату 12 мільйонів рублів.

Таке ставлення викликає обурення серед місцевого населення, втім “поліція” не зважає на ці настрої, наголошують у розвідці.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області триває примусовий набір до складу 1 армійського корпусу.

Переважна частина “новобранців” відправляється в найгарячіші точки без відповідної підготовки. Здебільшого їх використовують на передовій для розчищення перешкод та риття окопів.

Відзначається вкрай низький рівень забезпечення та брак їжі. Втрати серед “новобранців” сягають 70-80%.

“Щоби приховати реальну кількість загиблих, окупанти використовують Донецький металургійний комбінат для спалення трупів місцевих “новобранців” і добровольців, які прибули з Росії. Точна кількість спалених невідома”, – зазначає пресслужба ГУР МОУ.

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