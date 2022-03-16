Росіяни атакували приватні житлові будинки в Подільському районі Києва

Сьогодні ввечері російські окупанти знову обстріляли Київ. Снаряди влучили в кілька приватних будинків у Подільському районі.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у середу, 16 березня.
“Увечері ворог знову обстрілював Київ. Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі. На місці працюють рятувальники та медики”, – написав Кличко.
За його словами, загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають. На даний момент постраждалих не виявлено.
“Пошкоджений також газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби”, – додав Кличко.
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