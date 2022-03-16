Рада внесла зміни до законів щодо роботи Нацполіції під час війни

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Верховна Рада ухвалила зміни до законів України “Про Національну поліцію” та “Про Дисциплінарний статут Національної поліції України” з метою оптимізації діяльності поліції, зокрема під час дії режиму воєнного стану .

Як повідомляє “Укрінформ”, за ухвалення відповідного законопроєкту №7147 за основу та в цілому у вівторок, 15 березня, проголосували 343 народних депутати.

Як зазначається в пояснювальній записці, статтю 23 Закону України “Про Національну поліцію” доповнено новими пунктами, необхідними для виконання завдань, у тому числі в умовах воєнного стану. Зокрема, доповнення стосуються питань взаємодії органів і підрозділів Національної поліції з державними органами, органами місцевого самоврядування, у тому числі щодо військовополонених, забезпечення конвоювання та утримання затриманих осіб, розмінування та допуску поліцейських до проведення спеціальних вибухотехнічних робіт, а також представництва в Міжнародній організації кримінальної поліції – Інтерполі.

Крім того, врегульовано питання збирання біометричних даних осіб, у тому числі шляхом дактилоскопіювання; розширено перелік підстав для зупинки поліцейським транспортного засобу та його перевірки, а також перевірки водія та пасажирів.

Дисциплінарний статут Національної поліції України доповнено новим розділом, який визначає особливості проведення в Нацполіції службового розслідування в період дії воєнного стану.

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