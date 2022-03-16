РФ завдала авіаудару по Бердичеву, руйнує Маріуполь, але отримує відсіч ЗСУ: ситуація в регіонах

Руйнування в місті Маріуполь Донецької області, березень 2022 року

Російські окупанти бомблять Харків та руйнують Маріуполь, Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи, водночас на всіх напрямках ворог отримує гідну відсіч українського війська.

Про це вранці інформує “Українська правда” з посиланням на дані обласних воєнних державних адміністрацій, станом на 8:00 середи, 16 березня.

Київщина

В області постійні повітряні тривоги. В Бучанському районі – Ірпінь, Макарів, Бородянка періодичні бої, обстріли. Броварський район – в населених пунктах Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад не спокійно. В Фастівському районі населений пункт Мархалівка зазнав авіаудару. Є руйнування житлових будинків. За попередніми даними є загиблі, інформація уточнюється.

Сумщина

Охтирський та Сумський район обстрілювала артилерія росіян. Інформація щодо втрат уточнюється.

Житомирщина

Авіаційний удар по Бердичеву, росіянами зруйновано кілька будівель, інформація щодо втрат уточнюється.

Кіровоградська область

Загалом в області спокійно, але була тривала повітряна тривога протягом кількох годин.

Дніпропетровщина

Нічні ракетні атаки. Влучили у склад пального під Нікополем. Жертв та постраждалих немає. Зараз спокійно.

Харківщина

Вже добу практично всі райони Харкова обстрілюють окупанти. Збройні сили відбили намагання ворога пройти в місто, українська армія відкинула росіян далеко за їхні попередні позиції. Бої по області тривають, ЗСУ відбили атаку і в Руських Тишках. 15 березня евакуювали 320 підопічних із Оскілького інтернату, влада розраховує на “зелений коридор” із Ізюму.

Запорізька область

О 6 ранку в середу на вокзалі Запоріжжя-2 пролунав потужний вибух. Обставини інциденту з’ясовуються. Загалом ситуація в регіоні без істотних змін. Місцеве населення Запоріжжя та області продовжує готуватися до зустрічі з ворогом, обладнуючи барикади, влаштовуючи бійниці та майданчики для вогневих засобів.

Рівненщина

На Рівненщині всю ніч лунала повітряна тривога.

Вінничина

Було два вибухи вночі, подробиці не повідомляються.

На Волині, Закарпатті, Львіщині, в Чернівцях ніч минула спокійно.

У Хмельницькі області, в Тернополі, Івано-Франківську – загалом спокійно, але вночі лунала повітряна тривога.

Черкаси

Вночі регулярні повітряні тривоги, але загалом ситуація спокійна.

Полтавщина

Вночі — тривоги по області.

Луганщина

15 березня українські військові провели успішну операцію, відбили штурм Сєверодонецька та відкинули окупантів від міста, але ворог намагається зайти у Сєверодонецьк з боку Рубіжного. Як наслідок, у Рубіжному було найгарячіше. Багато загорянь житлових будинків. Семеро поранених, в тому числі одна дитина, один загиблий.

Донеччина

У місті Торецьк працювала російська авіація, втрат серед цивільних немає.

Обстріли міст Авдіївка і Мар’їнка. Зараз обстріли тривають.

Маріуполь доруйновує російська артилерія та авіація. 15 березня власним транспортом звідти почали виїжджати люди. За підрахунками влади – близького чотирьох тисяч авто. Доїхали не всі, значна частина колони ночувала за маршрутом слідування.

Миколаївщина

Вночі повітряна тривога в місті. Продовжуються бої в області. Влада готується евакуювати людей та везти гуманітарну допомогу в села, які були звільнені напередодні. У Снігурівці досі повітряна тривога. Загалом ситуація контрольована.

Херсонщина

Сильні вибухи протягом доби. Тривав бій біля аеропорту. Наслідки руйнувань найближчих населених пунктів уточнюється.

В ОВА наголошують, що Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи.

У населених пунктах, особливо невеличких, ситуація катастрофічна. Людям критично бракує медикаментів, а інколи і їжі. Також є проблема із електро-, газо- та водопостачанням. Терміново потрібен “зелений коридор”.

Одеса

Дві повітряні тривоги в ночі. Триває підготовка до можливої висадки російського десанту на узбережжя Одеської області, Кораблі росіян і досі курсують у Чорному морі, висока ймовірність нанесення ракетний ударів.

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