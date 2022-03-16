“Хочу скласти зброю”: нажаханий окупант телефонує матері, бо має наказ їхати через Суми, де “жодна колона не виживає”. ВІДЕО

На нових перехоплених українськими правоохоронцями розмовах окупантів чути, як російський строковик розповідає матері, що їм дали наказ висуватися на Суми, однак “жодна колона звідти не доїжджала цілою”.

Відповідний запис вранці в середу, 16 березня, опублікував пресцентр Служби безпеки України.

“А через місто Суми ще жодна наша колона не виживала. Ніхто, жодна колона не доїжджала цілою. Якщо все добре вийде, то я хотів би скласти зброю, щоби не їхати через Суми”, – зізнається інтервент і плаче зі страху.

Він, як і всі його “колеги”, наляканий і деморалізований. Хоче додому і розуміє, що підмоги чекати нізвідки.

“Назви українських міст, які живуть під обстрілами і бомбардуваннями, але героїчно обороняються, до кінця життя будуть частиною нічних кошмарів рашистів”, – наголошує пресцентр СБУ.

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