Німецький канал ZDF показав відео, як рашисти під Києвом розстріляли водія цивільного авто

Програма Frontal провідного німецького телеканалу ZDF оприлюднила сюжет із відеозаписом з дрона, як російські солдати розстрілюють мирного мешканця на Житомирській трасі під Києвом.
Відео оприлюднене 15 березня у твіттері програми.
Подія сталася близько 14:00 7 березня. Квадрокоптером, який фіксував воєнний злочин росіян, керував боєць підрозділу тероборони ЗСУ, що слідкував за переміщенням російських окупантів.
#Putin spricht von einer Spezialaktion in der #Ukraine, die sich nicht gegen Zivilisten richte. Eine Drohne filmte allerdings wenige Kilometer westlich von Kiew, wie ein Zivilist von offenbar russischen Soldaten erschossen wird. #ZDFfrontal exklusiv, mehr zum Krieg 21.15 Uhr @ZDF pic.twitter.com/1FDdD7v9Ww
— frontal (@ZDFfrontal) March 15, 2022
На відео можна побачити, як три цивільні авто їхали повз АЗС, за яким заховалися російські окупанти з БТР. Коли перша автівка наблизилась до них і побачила бронетранспортер з екіпажем окупантів, вона рвучко розвернулася й поїхала у зворотному напрямку. Остання машина не встигла вчасно розвернутися, і по ній почали стріляти російські солдати. Водій вийшов з машини й підняв руки догори. У цю мить російські солдати з кулемета вбили водія.
Після цього вони підійшли, обнишпорили автомобіль та відтягнули тіло вбитого водія до узбіччя.
Німецькі журналісти знайшли автора відеозапису та підтвердили справжність відео, час і місце відеозйомки.
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