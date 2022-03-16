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Німецький канал ZDF показав відео, як рашисти під Києвом розстріляли водія цивільного авто

16/03/2022 00:11

Програма Frontal провідного німецького телеканалу ZDF оприлюднила сюжет із відеозаписом з дрона, як російські солдати розстрілюють мирного мешканця на Житомирській трасі під Києвом.

Відео оприлюднене 15 березня у твіттері програми.

Подія сталася близько 14:00 7 березня. Квадрокоптером, який фіксував воєнний злочин росіян, керував боєць підрозділу тероборони ЗСУ, що слідкував за переміщенням російських окупантів.

На відео можна побачити, як три цивільні авто їхали повз АЗС, за яким заховалися російські окупанти з БТР. Коли перша автівка наблизилась до них і побачила бронетранспортер з екіпажем окупантів, вона рвучко розвернулася й поїхала у зворотному напрямку. Остання машина не встигла вчасно розвернутися, і по ній почали стріляти російські солдати. Водій вийшов з машини й підняв руки догори. У цю мить російські солдати з кулемета вбили водія.
Після цього вони підійшли, обнишпорили автомобіль та відтягнули тіло вбитого водія до узбіччя.

Німецькі журналісти знайшли автора відеозапису та підтвердили справжність відео, час і місце відеозйомки.

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