Незалежна Україна переживе Путіна, – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Незалежна Україна буде існувати набагато довше, аніж російський президент Володимир Путін.

Про це вночі в середу, 16 березня, в інтерв’ю CNN заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

“По-перше, Україна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін. Так чи інакше, Україна залишиться, а в якийсь момент Путіна вже не стане”, – переконаний Блінкен.

“Справжнє питання полягає в тому, скільки смертей і руйнувань зараз завдає російська агресія. І це те, над чим ми працюємо, наскільки можемо – обмежити, зупинити, покласти край війні, яку проводить Росія”, – заявив Блінкен.

Він сподівається, що смерті та руйнуванням “рано чи пізно” будуть покладені край.

“Ми робимо це завдяки підтримці, яку надаємо Україні щодня. Ми робимо це завдяки тиску, який щодня чинимо на Росію”,- резюмує Блінкен.

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