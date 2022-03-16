На залізничному вокзалі Запоріжжя – вибух

На залізничному вокзалі Запоріжжя стався вибух.
Про це вранці в середу, 16 березня, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у телеграмі.
“Характер вибуху, який стався на залізничному вокзалі Запоріжжя-2, поки що не відомий. На місці працюють відповідні служби”, – сказав він.
Куртєв просить не панікувати і не поширювати відео або фото події в соцмережах.
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