На Харківщині місцевого депутата від “ОПЗЖ” арештували за спробу зміни влади

Лазуренко Андрій Вікторович. Фото: ЦВК

Депутатові Солоницівської селищної ради Харківського району від партії “Опозиційна платформа – За життя” повідомили про підозру в підготовці до захоплення державної влади.

Про це 15 березня повідомила Харківська обласна прокуратура.

За фото, яке поширила пресслужба прокуратури, “Новинарня” встановила, що підозрюваний – Лазуренко Андрій Вікторович, 1982 р.н.

У 2019 році він балотувався до Верховної Ради від “ОПЗЖ”. Був директором юридичної компанії “Ангард-АТТ”.

За даними слідства, депутат телефонував представникам молодіжного крила “ОПЗЖ” та повідомляв, що найближчим часом Харків та область будуть окуповані армією Російської Федерації. Він обіцяв, що росіяни нібито будуть підтримувати “ОПЗЖ”.

“Депутат надавав вказівки до підготовки для спільного вчинення насильницьких дій, щоб у подальшому встановити на території м. Харкова та області іншу владу”, – зазначають у прокуратурі.

Підозра оголошена за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.

В порядку ст. 615 КПК України прийнято рішення про застосування до чоловіка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБ України в Харківській області.

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