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На Харківщині арештували шпигунку, яка видавала росіянам дислокацію ЗСУ

16/03/2022 20:38

На Харківщині затримали й арештували шпигунку, яке передавала росіянам інформацію про місцезнаходження підрозділів Збройних сил України.

Про це в середу, 16 березня, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

“За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянці України у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). В порядку ст. 615 КПК України їй обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою”, – сказано в повідомленні.

За даними слідства, підозрювана з 25 лютого по 9 березня за допомогою месенджера передавала представникові країни-агресора відомості щодо місцезнаходження військової техніки, особового складу ЗСУ, а також про їх переміщення по м. Харкову. При цьому вона усвідомлювала, що ці дані будуть використовуватися ворогом для подальших бомбардувань мирного міста.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

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Україна

На Харківщині арештували шпигунку, яка видавала росіянам дислокацію ЗСУ

На Харківщині затримали й арештували шпигунку, яке передавала росіянам інформацію про місцезнаходження підрозділів Збройних сил України. Про це в середу, 16 березня, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора. “За процесуального керівництва...

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