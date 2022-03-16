На Чернігівщині ЗСУ знищили склад боєприпасів і десяток паливозаправників росіян

На Чернігівщині Збройні сили України знищили склад боєприпасів і десяток паливозаправників росіян.
Про це увечері у середу, 16 березня, повідомили в пресслужбі оперативного командування “Північ”.
“Рубрика “було – стало. Склад боєприпасів та більше 10 паливозаправників орків на Чернігівщині зустрівся із майстрами ландшафтного дизайну. Наша артилерія працює кучно і красиво”, – йдеться в повідомленні.
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