На Чернігівщині ЗСУ знищили склад боєприпасів і десяток паливозаправників росіян

Фото: ОК "Північ"

На Чернігівщині Збройні сили України знищили склад боєприпасів і десяток паливозаправників росіян. Про це увечері у середу, 16 березня, повідомили в пресслужбі оперативного командування “Північ”. “Рубрика “було – стало. Склад боєприпасів та більше 10 паливозаправників орків на Чернігівщині зустрівся із майстрами ландшафтного дизайну. Наша артилерія працює кучно і красиво”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук