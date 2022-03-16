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На Чернігівщині мисливець підірвав себе разом з росіянами, котрі зайшли в його дім

16/03/2022 18:01

У помешкання керівника Ріпкинського районного товариства мисливців у Чернігівській області Анатолія Кульгейка увірвалися російські військовослужбовці. Вони почали вимагати у нього списки мисливців, аби знати, в кого є зброя. У відповідь на це чоловік підірвав себе і рашистів ручною гранатою. 

Про це написав на своїй сторінці у Facebook колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе.

За його даними, трагедія сталася 10 чи 11 березня.

Ексчиновник додав, що мисливця вже поховали у Ріпках.

“…банда орків увірвалася в будинок… Кульгейка Анатолія Івановича. Зажадали від нього списки мисливців, очевидно, – для подальших репресій. У відповідь Анатолій Іванович послав російський корабель нах*й і підірвав ручну гранату. Загинув сам і відправив у пекло кілька фашистів. Мокшани своїх 200-х і 300-х забрали…”, – додав Сакварелідзе.

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Україна

На Чернігівщині мисливець підірвав себе разом з росіянами, котрі зайшли в його дім

У помешкання керівника Ріпкинського районного товариства мисливців у Чернігівській області Анатолія Кульгейка увірвалися російські військовослужбовці. Вони почали вимагати у нього списки мисливців, аби знати, в кого є зброя. У...

Війна з Росією

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