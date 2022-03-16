Міністр оборони України звернувся до мешканців Криму й ОРДЛО

Олексій Резніков. Фото: пресслужба МОУ

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до мешканців тимчасово окупованого Кримського півострова й окупованих районів Донеччини та Луганщини.

Текст звернення він оприлюднив у середу, 16 березня.

“Окремо звертаюся до мешканців ОРДЛО та Криму з Севастополем. Ми продовжуємо вважати вас громадянами України. Тим, хто не став колаборантом і не вчинив злочинів, нічого не загрожує. Якщо зараз вас насильно мобілізують до російського війська – робіть усе, щоб не потрапити на фронт. Тікайте, ховайтеся. Якщо ж цього не вдалося уникнути, шукайте спосіб негайно перейти на бік української армії. Ви збережете своє життя. Це – головне. З рештою розберемося потім”, – сказав міністр.

Для тих, хто зрадив присязі у 2014 році, міністр повідомив таке.

“Ви вчинили злочин проти України, проти українського народу. Ви краще за будь-кого знаєте, що росіяни ставляться до вас як до потенційних зрадників. Тому направляють у найбільш небезпечні точки. Ваше життя для них нічого не вартує. Ви бачите, що Росія цю війну неодмінно програє. Хочете жити – тікайте. Або здавайтеся в полон. Якщо здастеся у полон разом з технікою, надасте важливу інформацію чи допоможете захопити російських офіцерів – це буде враховано під час притягнення вас до відповідальності як суттєва пом’якшуюча обставина. Збережете життя, відбудете покарання, отримаєте шанс почати все спочатку в мирі. Тільки не зволікайте”, – додав глава МОУ.

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