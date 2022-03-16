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За добу з районів бойових дій евакуювали майже 29 тисяч людей, – Зеленський

16/03/2022 03:13

За минулу добу з районів бойових дій у трьох областях евакуювали 28 893 осіб.

Як передає “Новинарня“, про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні вночі у середу, 16 березня.

“За минулу добу вдалося врятувати 28 тисяч 893 українців із районів бойових дій у Сумській, Харківській та Донецькій областях“, – сказав президент.

За словами Зеленського, з них 20 тисяч змогли виїхати з Маріуполя на власному транспорті.

“Там буде складна ситуація. Ми боремося за вас. Вибачте, все дуже складно. Українську колону з гуманітарним вантажем, як і раніше, блокують постійно російські солдати на дорозі до міста. Але ми не відмовимося від намагань врятувати людей, врятувати місто”, – наголосив глава держави.

Він також висловив сподівання, що сьогодні відбудеться довгоочікуваний порятунок людей з міста Ізюм Харківської області – гуманітарний коридор погоджений.

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