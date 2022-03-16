ДБР вилучило в українського дипломата 1 млн доларів при спробі перетнути кордон. Гроші передали на ЗСУ

Фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) вилучили в одного з працівників українського посольства в країні ЄС золотовалютні цінності на суму близько $1 млн під час спроби незаконно вивезти їх за кордон, кошти віддано до держбюджету України, їх може бути використано для потреб української армії.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у середу, 16 березня.

“На пункті пропуску “Ягодин” Волинської митниці Держмитслужби 28 лютого слідчі ДБР провели огляд дипломатичного мікроавтобуса, в якому було виявлено та вилучено майже EUR68 тис., понад $140 тис., понад 12 кілограмів злотих злитків, ювелірні вироби із золота, а також велику кількість цигарок. Усе це працівник посольства намагався вивезти за кордон під виглядом дипломатичної пошти”, – йдеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі.

У ДБР наголошують, що на підставі рішення суду вилучену готівку, ювелірні вироби та золото на суму близько $1 млн було конфісковано у власність держави.

“Представника посольства суд визнав винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, та стягнув з нього штраф у розмірі 26,8 млн грн”, – йдеться в повідомленні.

За даними офісу генерального прокурора, ​​конфісковане в рамках кримінального провадження майно на 1 млн дол США направлено на підтримку Збройних сил України.

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