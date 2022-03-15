Зеленський запровадив безвіз для іноземців, які приїздять для надання гуманітарної допомоги

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким тимчасово запровадив безвізовий режим в’їзду в Україну для іноземців, що прибувають для надання гуманітарної допомоги населенню у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації.
Указ №132/2022 від 14 березня “Про тимчасове запровадження безвізового режиму” передбачає: “Запровадити з 14 березня 2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття Президентом України відповідного рішення безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які є співробітниками міжнародних медичних чи гуманітарних організацій, фондів чи програм, інших організацій, які прибувають в Україну на запрошення Кабінету Міністрів України для надання гуманітарної допомоги населенню, крім громадян держави, визнаної державою-агресором”.
Кабінет Міністрів має вжити заходів, що випливають із цього указу.
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