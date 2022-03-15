Втрати ЗСУ в декілька разів менші, ніж ворога, – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний повідомив, що українське військо зазнає втрат, проте їх у декілька разів менше, ніж у російській армії.
Про це він написав удень у вівторок, 15 березня, у фейсбуці.
“20 днів відкритої війни. 20 днів стійкості і героїзму. 20 днів боротьби.
Збройні сили виконують поставлені завдання. Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ.
На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров’я кожного нашого воїна безцінне”, – переконаний він.
Також генерал обіцяє помститися за кожного вбитого Росією українця.
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