СБУ затримала хакера, що забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні. ФОТО

Правоохоронці затримали хакера, який забезпечував російським загарбникам мобільний зв’язок.
Про це вдень у вівторок, 15 березня, інформує пресцентр Служби безпеки України.
“За допомогою цього колаборанта ворог анонімно здійснював телефонні дзвінки з рф на мобільні телефони загарбників в Україні, розсилав українським силовикам і державним службовцям смс із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів, передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників”, – ідеться у повідомленні.
За один день через цього хакера проходили до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.
Колаборанта затримали, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголосили про підозру.
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