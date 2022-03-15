СБУ затримала хакера, що забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні. ФОТО

Правоохоронці затримали хакера, який забезпечував російським загарбникам мобільний зв’язок.

Про це вдень у вівторок, 15 березня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

“За допомогою цього колаборанта ворог анонімно здійснював телефонні дзвінки з рф на мобільні телефони загарбників в Україні, розсилав українським силовикам і державним службовцям смс із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів, передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників”, – ідеться у повідомленні.

За один день через цього хакера проходили до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.

Колаборанта затримали, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголосили про підозру.

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