Home / Війна / Нацбанк попереджає громадян про нові схеми шахраїв під час війни

Нацбанк попереджає громадян про нові схеми шахраїв під час війни

15/03/2022 11:12

У Національному банку застерігають громадян України про діяльність шахраїв у воєнний час, які швидко адаптувалися до нових обставин і реалізовують нові злочинні схеми.

Про це інформує пресслужба НБУ вранці у вівторок, 15 березня.

Під виглядом евакуаційних перевезень громадян шахраї просять передоплату на картку, однак узятих на себе зобов’язань не виконують і просто зникають”, – йдеться в повідомленні.

Тому, щоби уникнути подібного шахрайства, краще купувати квитки на потяги чи автобуси лише на офіційних онлайн-ресурсах. У разі перевезень приватними авто незнайомими особами потрібно наполягати на передоплаті готівкою в момент відправлення, і не перераховувати їм кошти авансом.

Також досить багато фейкових оголошень про готовність здати в оренду переселенцям квартири у безпечних регіонах і просять внести передоплату на картку, а після отримання коштів відключають відповідний номер.

У таких випадках слід намагатись перевірити таких “надавачів послуг” у кілька способів. Якщо у місті, де ви плануєте винаймати житло, у вас є знайомі, попросіть особисто перевірити житло за адресою та за можливості познайомитися із орендодавцями.

“Крім того, спробуйте “забронювати” квартиру з обіцянкою переказати кошти найближчим часом, а потім зателефонувати з цим же проханням з різних номерів. Якщо вам навіть не згадають у розмові, що в них вже є “бронь”, велика ймовірність, що це шахраї”, – зазначають у НБУ.

Також шахраї роблять фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії. Є випадки, коли шахраї знаходять фото потерпілих людей в Інтернеті і збирають гроші на допомогу “постраждалим”. Створюють фішингові (шахрайські) сайти, які схожі на сайти справжніх благодійних фондів, де нібито можна переказати кошти на підтримку Збройних сил України. Через фішингові сайти шахраї викрадають гроші, паролі, секретні карткові реквізити та персональні дані. Сайти візуально схожі на сайти справжніх благодійних фондів, але відрізняються адресою сайту.

Національний банк наголошує, що потрібно допомагати армії та українцям, постраждалим від російської агресії, але при цьому використовувати надійні благодійні фонди та перевіряти на їхніх офіційних інтернет-ресурсах наявність звітів про використання коштів.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 20 – 15.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 316
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Ракетним обстрілом РФ зруйновано аеропорт Дніпра

У ніч на 15 березня російські війська завдали ракетних ударів по міжнародному аеропорту міста Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко. “Вночі ворог атакував аеропорт у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse