Нацбанк попереджає громадян про нові схеми шахраїв під час війни

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У Національному банку застерігають громадян України про діяльність шахраїв у воєнний час, які швидко адаптувалися до нових обставин і реалізовують нові злочинні схеми.

Про це інформує пресслужба НБУ вранці у вівторок, 15 березня.

“Під виглядом евакуаційних перевезень громадян шахраї просять передоплату на картку, однак узятих на себе зобов’язань не виконують і просто зникають”, – йдеться в повідомленні.

Тому, щоби уникнути подібного шахрайства, краще купувати квитки на потяги чи автобуси лише на офіційних онлайн-ресурсах. У разі перевезень приватними авто незнайомими особами потрібно наполягати на передоплаті готівкою в момент відправлення, і не перераховувати їм кошти авансом.

Також досить багато фейкових оголошень про готовність здати в оренду переселенцям квартири у безпечних регіонах і просять внести передоплату на картку, а після отримання коштів відключають відповідний номер.

У таких випадках слід намагатись перевірити таких “надавачів послуг” у кілька способів. Якщо у місті, де ви плануєте винаймати житло, у вас є знайомі, попросіть особисто перевірити житло за адресою та за можливості познайомитися із орендодавцями.

“Крім того, спробуйте “забронювати” квартиру з обіцянкою переказати кошти найближчим часом, а потім зателефонувати з цим же проханням з різних номерів. Якщо вам навіть не згадають у розмові, що в них вже є “бронь”, велика ймовірність, що це шахраї”, – зазначають у НБУ.

Також шахраї роблять фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії. Є випадки, коли шахраї знаходять фото потерпілих людей в Інтернеті і збирають гроші на допомогу “постраждалим”. Створюють фішингові (шахрайські) сайти, які схожі на сайти справжніх благодійних фондів, де нібито можна переказати кошти на підтримку Збройних сил України. Через фішингові сайти шахраї викрадають гроші, паролі, секретні карткові реквізити та персональні дані. Сайти візуально схожі на сайти справжніх благодійних фондів, але відрізняються адресою сайту.

Національний банк наголошує, що потрібно допомагати армії та українцям, постраждалим від російської агресії, але при цьому використовувати надійні благодійні фонди та перевіряти на їхніх офіційних інтернет-ресурсах наявність звітів про використання коштів.

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