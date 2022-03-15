На Запоріжжі окупанти вкрали з замку-музею мармуровий унітаз

Експозиція музею-заповіднику Садиба Попова

В окупованому Василівському районі Запорізької області російські загарбники пограбували єдину замкову споруду в регіоні – музей-заповідник “Садиба Попова”. Вкрали навіть старий панський мармуровий унітаз.

Про пограбування повідомила директорка історико-архітектурного музею “Садиба Попова” в місті Василівка Ганна Головко.

“…Окупантами було пограбовано музей-заповідник “Садиба Попова”. Винесено все, що можна було взяти в руки і сумки. Оргтехніку розбито і розтоптано ногами. Виламано всі двері, побито вікна. Знищено все, що траплялось на шляху”, – написала вона у фейсбуці 13 березня.

Начальник обласного департаменту культури Влад Мороко додав, що окупанти вкрали зокрема мармуровий унітаз графів Попових з експозиції.

“Що прикметно. Вперше цей унітаз вкрали ще більшовики. Згодом хтось із нащадків крадіїв “повернув” артефакт до музею. І от знову новітні загарбники крадуть злощасний унітаз!!!” – розповів Мороко.

Як відомо, перед грабунком окупанти обстріляли заклад культури. Зараз у місті Василівка стоїть блокпост російських військових.

Довідка

“Садиба Попова” в місті Василівка – єдина в Запорізькій області замкова споруда. Розташована він за 40 км від Запоріжжя.

Палац було збудовано у 1894 році, він нагадує за архітектурою середньовічні європейські замки. До цього часу збереглися зубчасті стіни з брамою, кілька флігелів, серед яких виділяється Західний флігель (Англійський замок), цегляна оглядова вежа (донжон) та стайня (кінний двір).

На цій базі функціонує історико-архітектурний музей-заповідник “Садиба Попова”, що є пам’яткою національного значення.

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