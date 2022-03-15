Два тижні в облозі: міськрада Ізюма заявляє про гуманітарну катастрофу

Наслідки ворожих обстрілів міста Ізюм Харківської області. Фото: пресслужба МОУ

Ситуація в Ізюмі Харківської області не краща, ніж у Маріуполі, і місту негайно потрібні гуманітарні коридори.

Про це вранці у вівторок, 15 березня, заявив заступник міського голови Володимир Мацокін у фейсбуці.

“Місто Ізюм два тижні в облозі. Без води, без світла, тепла, їжі , ліків, зв’язку. Ситуація нічим не краща від Маріуполя.

Отримуємо інформацію, що ті, хто вціліли під обстрілами помирають від хвороб і відсутності ліків.

Померлих нікому ховати. Медична допомога не надається. Підвезти гуманітарну допомогу, яка є в достатній кількості, немає змоги. Вивезти людей немає змоги.

Ворог підступно обстрілює дорогу до Слов’янська, а дорога з Харкова контролюється окупантом. Ізюмчани на межі. Мости зірвані, місто розрізано навпіл. Сполучення ніякого!”, – повідомив він.

За словами Мацокіна – Ізюму потрібні терміново гуманітарні коридори – з боку Харкова і з боку Слов’янська.

Також місту потрібні зелені коридори з двох боків для евакуації громадян.

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