Два тижні в облозі: міськрада Ізюма заявляє про гуманітарну катастрофу

Ситуація в Ізюмі Харківської області не краща, ніж у Маріуполі, і місту негайно потрібні гуманітарні коридори.
Про це вранці у вівторок, 15 березня, заявив заступник міського голови Володимир Мацокін у фейсбуці.
“Місто Ізюм два тижні в облозі. Без води, без світла, тепла, їжі , ліків, зв’язку. Ситуація нічим не краща від Маріуполя.
Отримуємо інформацію, що ті, хто вціліли під обстрілами помирають від хвороб і відсутності ліків.
Померлих нікому ховати. Медична допомога не надається. Підвезти гуманітарну допомогу, яка є в достатній кількості, немає змоги. Вивезти людей немає змоги.
Ворог підступно обстрілює дорогу до Слов’янська, а дорога з Харкова контролюється окупантом. Ізюмчани на межі. Мости зірвані, місто розрізано навпіл. Сполучення ніякого!”, – повідомив він.
За словами Мацокіна – Ізюму потрібні терміново гуманітарні коридори – з боку Харкова і з боку Слов’янська.
Також місту потрібні зелені коридори з двох боків для евакуації громадян.
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