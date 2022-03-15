Home / Війна / Більшість білоруських військових відмовляються вступати у війну на боці рашистів, – Данілов

Більшість білоруських військових відмовляються вступати у війну на боці рашистів, – Данілов

15/03/2022 20:11

Білоруські військовослужбовці не бажають воювати в Україні.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю “Радіо НВ” 15 березня.

“За даними, які є у нашому розпорядженні, переважна більшість білоруських військових відмовляються вступати у війну на боці рашистів. Білоруси бачать, що сьогодні дух нашого війська, нашого суспільства – величезний. Крім того, вони бачать, скільки трупів росіян та поранених привозять з України”, – сказав Данілов, якого цитує пресслужба РНБО.

При цьому секретар Радбезу спростував заяви білоруського диктатора про удар з України ракетним тактичним комплексом.

“Заява Олександра Лукашенка, що по його країні нібито вдарили ракетою “Точка-У” з території України, є повною нісенітницею. Ми цивілізована нація, ми не вбиваємо дітей та жінок, а захищаємо свою землю”, – сказав Данілов.

Читайте також:
Мінськ на війну не поспішає: в міноборони РБ назвали авіаудар росіян по білоруському селу фейком

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 20 – 15.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 122
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Єднання під час війни: 76% українців вважають, що справи рухаються у правильному напрямку. СОЦІОЛОГІЯ

Незважаючи на повномасштабну війну з РФ, 76% опитаних українців вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Це найвищий показник за усю історію замірів. Про такий висновок за...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse