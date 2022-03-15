Більшість білоруських військових відмовляються вступати у війну на боці рашистів, – Данілов

Білоруські військовослужбовці не бажають воювати в Україні.
Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю “Радіо НВ” 15 березня.
“За даними, які є у нашому розпорядженні, переважна більшість білоруських військових відмовляються вступати у війну на боці рашистів. Білоруси бачать, що сьогодні дух нашого війська, нашого суспільства – величезний. Крім того, вони бачать, скільки трупів росіян та поранених привозять з України”, – сказав Данілов, якого цитує пресслужба РНБО.
При цьому секретар Радбезу спростував заяви білоруського диктатора про удар з України ракетним тактичним комплексом.
“Заява Олександра Лукашенка, що по його країні нібито вдарили ракетою “Точка-У” з території України, є повною нісенітницею. Ми цивілізована нація, ми не вбиваємо дітей та жінок, а захищаємо свою землю”, – сказав Данілов.
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