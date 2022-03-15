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Артилерія 30-ї бригади відпрацювала по росіянах. ВІДЕО

15/03/2022 22:00

Артилерія 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького відпрацювала по окупантах.

Відео оприлюднили увечері у вівторок, 15 березня.

“Воїни 30-] окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького не дають російським загарбникам жодного шансу вижити. Лишень ці непрохані гості зупинились на нічний відпочинок, як їх «гаряче» привітали наші артилеристи. Про втрати ворога читаємо завтра у щоденних зведеннях”, – написали у бригаді. 

Як відомо, “тридцятка” виконує бойові завдання на Донеччині, в зоні ООС.

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