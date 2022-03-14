Ювенальні прокурори: через агресію РФ в Україні загинули 90 дітей

Уже 90 дітей загинуло і більше 100 поранено внаслідок збройної агресії РФ – такі дані станом на ранок 14 березня оприлюднила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Зазначається, що найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

“Лише вчора у Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинуло двоє дітей та ще двох поранено”, – зазначено в повідомленні.

Пошкоджено через бомбардування та обстріли 379 закладів освіти, 59 з яких зруйновано повністю.

Найбільше руйнувань у Донецькій області – 119 навчальних закладів. У Миколаївській – 30, Сумській – 28, Київській – 35, Херсонській – 21, у Києві – 24.

Як зазначили в ОГП, ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua.

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