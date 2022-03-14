У понеділок спрацювало сім гуманітарних коридорів із десяти, – Верещук

У понеділок в Україні спрацювало сім гуманітарних коридорів евакуації з десяти заявлених. Із “гарячих точок” вдалося евакуювати близько 4 тисяч громадян.
Про це 14 березня на брифінгу повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає “Суспільне“.
“На сьогодні з 10 коридорів спрацювали лише 7.
Київська область – врятовано 2028 людей, з міста Гостомель – 400 людей. З селища Немішаєве та Ворзель – 620, селище Дмитрівка – 100, з села Перемога – 800.
Луганська область – врятовано 1780 людей, Сєвєродонецьк – 600 людей, з міста Попасна – 210, селище Гірське – 76, з міста Рубіжне – 480, Кремінна – 82, Лисичанськ – 340.
Всього за допомогою гуманітарних коридорів нам вдалось сьогодні врятувати близько 4000 громадян”, – зазначила представниця уряду.
Верещук додала, що колону з гуманітарним вантажем для Маріуполя продовжують тримати заблокованою у місті Бердянськ. Однак при цьому майже 150 легкових машин змогли успішно покинути заблоковане місто.
“Окупаційні війська без причини блокують у Бердянську потрібні медикаменти та продукти у наших людей. В місті, яке вони нещадно знищують. Всім хто сьогодні виїхав з Маріуполя надається необхідна допомога, в тому числі розміщення у безпечних умовах”, – зазначила Верещук.
Також 14 березня окупантами РФ були порушені домовленості щодо припинення вогню для коридорів у Броварському районі Київської області, тому колони евакуації не змогли виїхати до сіл Богданівка, Новобогданівка, Бобрик.
Зазначається, через те що з російського боку почалися наступальні дії по коридорах в Луганській області евакуація людей була зірвана.
Читайте також:
Рашисти вдарили з міномета по евакуаційній колоні з Гостомеля, є жертви
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
В окупованому Василівському районі Запорізької області російські загарбники пограбували єдину замкову споруду в регіоні – музей-заповідник “Садиба Попова”. Вкрали навіть старий панський мармуровий унітаз. Про пограбування повідомила директорка історико-архітектурного...
Зеленський запровадив безвіз для іноземців, які приїздять для надання гуманітарної допомоги
Податкова реформа і скасування перевірок для бізнесу: Зеленський розповів про заходи для підтримки економіки
У понеділок спрацювало сім гуманітарних коридорів із десяти, – Верещук
Викраденого мера Мелітополя вивезли в Луганськ, – голова ОДА
Унаслідок обстрілу цивільної інфраструктури Чернігова 14 березня загинули 10 людей
На Запоріжжі окупанти вкрали з замку-музею мармуровий унітаз
Зеленський запровадив безвіз для іноземців, які приїздять для надання гуманітарної допомоги
Податкова реформа і скасування перевірок для бізнесу: Зеленський розповів про заходи для підтримки економіки
30-та бригада на Донецькому напрямку – добре працює ПТРК “Стугна-П”. ВІДЕО
“Новинарня“ – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.
Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.
У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.
Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/
Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.
Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon
При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні
Головний редактор: Дмитро Лиховій
Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com
+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02