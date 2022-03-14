У понеділок спрацювало сім гуманітарних коридорів із десяти, – Верещук

У понеділок в Україні спрацювало сім гуманітарних коридорів евакуації з десяти заявлених. Із “гарячих точок” вдалося евакуювати близько 4 тисяч громадян.

Про це 14 березня на брифінгу повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає “Суспільне“.

“На сьогодні з 10 коридорів спрацювали лише 7.

Київська область – врятовано 2028 людей, з міста Гостомель – 400 людей. З селища Немішаєве та Ворзель – 620, селище Дмитрівка – 100, з села Перемога – 800.

Луганська область – врятовано 1780 людей, Сєвєродонецьк – 600 людей, з міста Попасна – 210, селище Гірське – 76, з міста Рубіжне – 480, Кремінна – 82, Лисичанськ – 340.

Всього за допомогою гуманітарних коридорів нам вдалось сьогодні врятувати близько 4000 громадян”, – зазначила представниця уряду.

Верещук додала, що колону з гуманітарним вантажем для Маріуполя продовжують тримати заблокованою у місті Бердянськ. Однак при цьому майже 150 легкових машин змогли успішно покинути заблоковане місто.

“Окупаційні війська без причини блокують у Бердянську потрібні медикаменти та продукти у наших людей. В місті, яке вони нещадно знищують. Всім хто сьогодні виїхав з Маріуполя надається необхідна допомога, в тому числі розміщення у безпечних умовах”, – зазначила Верещук.

Також 14 березня окупантами РФ були порушені домовленості щодо припинення вогню для коридорів у Броварському районі Київської області, тому колони евакуації не змогли виїхати до сіл Богданівка, Новобогданівка, Бобрик.

Зазначається, через те що з російського боку почалися наступальні дії по коридорах в Луганській області евакуація людей була зірвана.

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