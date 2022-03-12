За день фонд “Повернись живим” закупив для армії засобів зв’язку на 20 млн грн

Цифрові захищені радіостанції Hytera у фонді "Повернись живим"

За один день фонд допомоги армії “Повернись живим” закупив для війська понад 4 тисячі комплектів ІР-телефонії та 1,6 тис. радіостанцій на загальну суму майже 20 млн грн.

Як передає “Новинарня“, це випливає із повідомлень голови фонду Тараса Чмута.

“Сучасна війна характеризується швидкоплинністю дій та великою кількістю інформації, що циркулює між військовими організмами. Це вимагає вибудовування ефективної системи зв’язку та обміну інформацією, адже хто перший виявив противника та наніс вогневе враження — той і виграв. А це все неможливо без якісного зв‘язку.

Сьогодні Фонд закупив понад 4 тисячі комплектів ІР-телефонії на загальну суму 8,8 мільйонів гривень. І ми пишаємося цим фактом, адже тепер у наших захисників буде захищений та надійний зв‘язок”, – написав Тарас у фейсбуці 11 березня.

“І у продовження теми зв‘язку — 1650 цифрових захищених радіостанцій Hytera. Це всього-нічого 10 млн 720 тис. грн народних коштів”, – додав він.

“Завтра станції почнуть роз‘їжджатися країною до професійних підрозділів з “Альфи”, ГУРу, ССО та тих хто робить смерть русні”, – зазначив Чмут.

Він вказав, що військовий зв’язок завжди був одним з пріоритетів роботи команди фонду “Повернись живим”.

Як повідомили у фонді, з 24 лютого по 10 березня 2022 року благодійники перерахували на рахунки “Повернись живим” понад 2 мільярди гривень, не рахуючи надходжень криптовалютою та готівкою.

Підтримати захисників та захисниць через фонд “Повернись живим” можна тут: https://www.comebackalive.in.ua/uk/donate

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