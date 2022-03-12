У Василькові через авіаудар РФ горить склад боєприпасів. ВІДЕО

У Василькові на Київщині горить склад із боєприпасами.
Пожежа почалася після того, як близько 7:00 російська армія обстріляла військовий аеродром, інформує поліція Київської області у суботу, 12 березня.
“Потужний авіаудар по Василькову. Ворог скинув щонайменше шість ракет у район військового аеродрому. Пошкоджено склад із боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа“, – йдеться в повідомленні.
На місці пожежі працюють рятувальники. Інформація про потерпілих і пошкоджені будинки уточнюється.
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