Польща збільшує військові витрати і чисельність армії

Польський Сейм прийняв законопроєкт “Про захист Вітчизни”, яким збільшується витрати на оборону та майже втричі зростає чисельність армії.
Про це пізно ввечері в п’ятницю, 11 березня, повідомив польський прем’єр Матеуш Моравецький у фейсбуці.
“Сейм Польщі сьогодні ухвалив закон “Про захист Вітчизни”. За ухвалення проекту проголосували 450 депутатів – ніхто не був проти (і лише 5 депутатів утрималися від голосування).
У цей непростий час війни, яка йде за нашим східним кордоном, серед похмурих образів насильства, ми пробиваємо приклади солідарності та спільної турботи про безпеку Польщі та усієї Європи”, – зазначив він.
Зараз документ чекає розгляд у Сенаті та підпис президента Анджея Дуди.
Як зазначається, цей документ був розроблений ще торік і безпосередньо не стосується нинішньої агресії РФ.
Законопроєкт передбачає вже з наступного року збільшує фінансування армії з нинішніх 2% до 3% ВВП. Планується випуск спеціальних фінансових інструментів, що дозволять профінансувати це підвищення.
Своєю чергою чисельність армії планується збільшити з нинішніх 110 тисяч до 250 тисяч та окремо 50 тисяч військ територіальної оборони.
Також ліквідовується норма, що 50% витрат на оборону має бути направлено підприємствам військової сфери, що спрощує закупівлі іноземної зброї.
Також законопроєкт спрощує співпрацю армії із волонтерами.
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