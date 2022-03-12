Польща збільшує військові витрати і чисельність армії

Матеуш Моравецький

Польський Сейм прийняв законопроєкт “Про захист Вітчизни”, яким збільшується витрати на оборону та майже втричі зростає чисельність армії.

Про це пізно ввечері в п’ятницю, 11 березня, повідомив польський прем’єр Матеуш Моравецький у фейсбуці.

“Сейм Польщі сьогодні ухвалив закон “Про захист Вітчизни”. За ухвалення проекту проголосували 450 депутатів – ніхто не був проти (і лише 5 депутатів утрималися від голосування).

У цей непростий час війни, яка йде за нашим східним кордоном, серед похмурих образів насильства, ми пробиваємо приклади солідарності та спільної турботи про безпеку Польщі та усієї Європи”, – зазначив він.

Зараз документ чекає розгляд у Сенаті та підпис президента Анджея Дуди.

Як зазначається, цей документ був розроблений ще торік і безпосередньо не стосується нинішньої агресії РФ.

Законопроєкт передбачає вже з наступного року збільшує фінансування армії з нинішніх 2% до 3% ВВП. Планується випуск спеціальних фінансових інструментів, що дозволять профінансувати це підвищення.

Своєю чергою чисельність армії планується збільшити з нинішніх 110 тисяч до 250 тисяч та окремо 50 тисяч військ територіальної оборони.

Також ліквідовується норма, що 50% витрат на оборону має бути направлено підприємствам військової сфери, що спрощує закупівлі іноземної зброї.

Також законопроєкт спрощує співпрацю армії із волонтерами.

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